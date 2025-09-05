Patronul roș-albaștrilor nu dă vina pe suporteri, ci susține că în tribune se infiltrează o persoană cu scopul precis de a filma și de a trimite probe la forul european pentru a prejudicia clubul.



FCSB a fost amendată cu 30.000 de euro, iar primul inel al peluzei va fi închis la următorul meci european, cel cu Young Boys Berna. Sancțiunea a venit ca urmare a unui filmuleț trimis la UEFA de un reprezentant al organizației FARE, care luptă împotriva discriminării în sport.



Becali este convins că totul este o înscenare și a anunțat că a demarat deja o anchetă internă pentru a-l găsi pe cel pe care îl consideră vinovat.



"Observatorul a scris foarte frumos în raport. A zis 'N-am întâlnit în viața mea așa ceva'. E o persoană pe care o s-o dibuim noi, care vine, filmează și trimite la UEFA. O s-o dibuim noi. Toată galeria, cu Mustață, cu toți, vrem acum s-o dibuim", a tunat Gigi Becali la Digisport.



Finanțatorul a oferit și detalii despre cum ar acționa acest "intrus": "Deci, filmează, cântă melodia aia 'Am avut și vom avea mereu…', care n-avea legătură cu meciul ăsta. Ne filmează ca să ne facă rău. După ce te filmează, trimite la UEFA".



"Am vaga senzație că cineva regizează astea"



Teoria patronului este susținută și de Mihai Stoica. Managerul general al clubului a avut o postare acidă la adresa reprezentantului FARE și a sugerat că incidentele ar fi provocate intenționat.



"Reprezentantul FARE - ca de obicei - a căutat pete în instalația de iluminat nocturn și a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen omul a filmat câțiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde șlagărul rapidist. Mulțumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteți patrioți. Totodată, am vaga senzație că cineva regizează chestiile astea", a scris Mihai Stoica pe contul său de Facebook.



Pe lângă sancțiunile pentru scandările rasiste, FCSB a mai primit o amendă de 14.000 de euro pentru blocarea căilor de acces în stadion la partida cu scoțienii de la Aberdeen.

