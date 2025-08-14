FCSB s-a deplasat la Priștina pentru meciul cu Drita, echipa kosovară pe care a învins-o în tur, la București, pe Arena Națională, cu 3-2. Roș-albaștrii s-au calificat în play-off-ul preliminariilor, unde vor da peste echipa scoțiană Aberdeen.

Gigi Becali a lăudat un jucător de la FCSB după victoria de la Priștina, apoi a explicat de ce l-a scos: ”Are talie, e bun”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a vorbit despre Malcom Edjouma. Francezul a fost titularizat la Priștina și scos după primele 45 de minute. În locul său a intrat în debutul actului secund Baba Alhassan.

”A intrat bine și acum, și la București (n.r. - Edjouma), are talie, am zis că avem nevoie să fim mai agresivi, mai puternici, pentru că aveam deja un gol avans și asta a fost, ca să fim mai puternici pe mijlocul terenului. De asta l-am băgat



L-am schimbat la pauză pentru că era obosit și, când e obosit, nu mai e concentrat și începe să paseze cu călcâiul, să nu mai câștige dueluri...

În mod normal, noi, când aveam 2-0, nu mai aveam nevoie de al treilea gol și trebuia să facem posesie. Nu putem face posesie”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Drita - FCSB 1-3



Juri Cisotti a deschis scorul în secunda 25, iar David Miculescu a dus scorul la 2-0 în minutul 18. În actul secund, Veton Tusha a micșorat diferența, iar 16 minute mai târzi, Rron Broja a fost eliminat.



În minutul 78, Denis Politic a intrat pe teren în locul lui Vlad Chiricheș. Fostul jucător de la Dinamo, transferat în această vară de FCSB, a marcat golul care a liniștit apele în minutul 85.

Echipele de start

FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Bîrligea

Rezerve: Zima - Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Popescu, Alhassan, Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

Drita: Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji - Dabiqaj, Broja - Balaj, Limaj, Tusha - Manaj



Rezerve: Behluli, Rexhepi - Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Bl. Krasniqi, Morina, Mustafa, Abazaj

Antrenor: Zekirija Ramadani

