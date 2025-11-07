Fostul fundaș Florin Gardoș a analizat faza care a cântărit decisiv și l-a indicat pe Ngezana drept principalul responsabil pentru lovitura de la 11 metri.



"Eu ca fundaș zic: 60-40 spre Ngezana"



Gardoș a explicat, din perspectiva unui fost apărător, de ce sud-africanul nu are scuze pentru modul în care a intervenit în careu, subliniind că poziția mâinii a fost greșită.



"Aș zice așa un 60-40 spre Ngezana. Ngezana e vinovat 60%, cel puțin. Nu avea ce să caute cu mâna acolo, în poziția aia", a punctat Gardoș la Fanatik.



Fostul internațional a făcut o paralelă cu experiența sa la fazele fixe, pentru a ilustra de ce fundașul FCSB a greșit fundamental.



"Când stăteam în zid, fiind printre cei mai înalți, nu îmi plăcea niciodată să mă țină cineva de tricou, de mână. În primul rând că trebuie să sari și dacă tu mă ții de mână, nu mai poți să sari la fel de mult. Deci instant le ziceam tuturor colegilor sau pe cine aveam lângă mine la zid, bă, ia mâna de pe mine, ia mâna de pe tricou. Eu ca fundaș zic că Ngezana a greșit 60%, iar Bîrligea 40%", a mai spus fostul fundaș.



FCSB, al treilea eșec la rând



Meciul de pe St. Jakob Park a fost un coșmar pentru roș-albaștri încă din start. Târnovanu a văzut cartonașul roșu în minutul 12, iar penalty-ul lui Ngezana a venit imediat după.



Deși Olaru a reușit o egalare spectaculoasă (min. 57), FCSB nu a putut rezista în inferioritate numerică. Elvețienii au preluat din nou conducerea prin același Shaqiri (min. 73), iar Ibrahim Salah a închis tabela în minutul 88, stabilind scorul final: 3-1.



Cu această înfrângere, a treia consecutivă în grupă, FCSB rămâne blocată la trei puncte.

