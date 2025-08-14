Fostul internațional crede că FCSB are șanse să se califice, dar avertizează că echipa nu e la nivelul optim de joc.



Bărcăuan, înainte de Drita – FCSB: „Mi-e frică!”



Bărcăuan spune că roș-albaștrii traversează un blocaj și au nevoie urgent de o victorie pentru a-și recăpăta forma. În schimb, Craiova i-a lăsat o impresie mai bună, datorită continuității și startului solid de sezon.



„(n.r. - Veți urmări meciurile?) Păi, trebuie, obligatoriu! Mă, acum, sincer, mi-e frică, mi-e greu. Mi-e frică!



La FCSB... păi... cred, cred că FCSB-ul își va reveni la forma care trebuie și un meci, o victorie, ar descătușa cumva echipa. Se vede că e într-un blocaj undeva.



Din experiența mea, o victorie, o calificare, de obicei scoate echipa din starea asta. Înțelegi?



De play-off vorbim, hai să luăm momentul ăsta. Dar, ți-am zis, mi-e puțin frică.



Cum să spun, echipele românești încă nu au ajuns la forma de 100%. Asta se vede. Se vede prin jocul lor, încă nu au ajuns, e și normal, 4-5 etape, încă nu.



Cu toate astea, cred că... de fapt, sper, sper să câștige. Mi-e frică așa, nu știu cum să spun. Mi-e ciudat.



Încă jocul nu e așa cum trebuie, cum era în campionatul trecut. Încă se mai văd unele probleme acolo.



S-a văzut bine Craiova. Continuitatea lor, startul lor bun, jocul lor bun se vede. Corect!



Dar avem nevoie de continuitate. Mi-e frică să vorbesc astăzi de rezultate. Sunt sceptic, încă nu... pe cuvânt!”, a spus Cosmin Bărcăuan în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cine este Cosmin Bărcăuan

Născut pe 5 august 1978, la Oradea, Cosmin Bărcăuan a început fotbalul la FC Bihor, dar și-a făcut un nume în fotbalul românesc la Dinamo București, unde a câștigat Cupa României de două ori.



Transferul la Șahtior Donețk i-a oferit șansa de a lucra cu Mircea Lucescu și de a juca în Champions League, unde s-a duelat cu Ronaldinho, Adriano, Messi și alte legende ale fotbalului mondial.



De-a lungul carierei, a mai evoluat în Grecia și Rusia, la echipe precum PAOK Salonic și OFI Creta, iar pentru naționala României a jucat de opt ori, marcând două goluri, inclusiv unul la debut, într-o victorie cu Iugoslavia.



După retragere, a devenit antrenor, activând în ligile inferioare din Grecia și chiar la echipa secundă a Olympiacos, în două perioade distincte. De asemenea, a fost scouter pentru FC Voluntari.

