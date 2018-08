Anuntul BOMBA al zilei: TORJE LA FCSB?! Prima reactie

Torje e liber de contract si asteapta oferte.

Inclusiv de la FCSB, echipa la care a promis ca nu va ajunge niciodata! Torje e dezamagit de episodul Dinamo si ia in calcul sa mearga la marea rivala, spune agentul sau.

Cristea Opria explica ce l-a facut pe Torje sa-si schimbe punctul de vedere fata de anul trecut.

"FCSB este o varianta acum pentru Gabi. Nu am vorbit nimic cu domnul Becali, dar dumnealui stie numarul meu. In trecut l-a mai vrut pe Gabi, in al doilea mandat al lui Reghecampf. Domnul Becali era dispus sa ii plateasca transferul, dar nu a vrut Gabi. Nu a vrut pentru ca era vorba de Dinamo... Dar acum a vazut ce si cum si cu Dinamo, cum s-au purtat cei de acolo cu el... Situatia s-a schimbat si luam in calcul orice propunere serioasa", a spus Opria pentru Fanatik.ro.

Torje, 28 de ani, e liber de contract dupa despartirea de Akhmat Groznii. In ultima jumatate de an, mijlocasul a fost imprumutat la Dinamo, insa a fost departe de asteptarile fanilor. Torje a ajuns sa nu mai prinda lotul in play-out.