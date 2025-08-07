După ce Ovidiu Perianu și-a reziliat contractul cu FCSB , formația roș-albastră a decis să "îl reactiveze" pe Malcom Edjouma. Francezul va începe de pe bancă duelul cu Drita.

Meciul cu Drita consemnează revenirea lui Malcom Edjouma în lotul lui FCSB . Mijlocașul francez intră din nou în calculele campioanei, după ce în startul acestui sezon a fost trecut pe lista neagră.

Gigi Becali: "Am greșit cu Edjouma"



Becali a declarat luni că ar fi trebuit să renunțe la jucători precum Marius Ștefănescu și Andrei Gheorghiță, iar abia ulterior să ia în calcul varianta plecării lui Malcom Edjouma.



"Îl transferăm pe Edjouma! Unde? La noi! Pe Băluță nu, dar să vedem. Așa a zis MM, să revină Edjouma. În plus, într-un fel am greșit-o cu Edjouma: trebuia să fac comparație între Edjouma, Gheorghiță și Ștefănescu ca valoare, ca putere.

Trebuia să aleg Edjouma, iar după Ștefănescu și Gheorghiță. Aici am greșit-o eu, e greșeala mea! Chiar și cu Băluță la fel. Pe Gheorghiță trebuia să-l împrumut și să las loc liber lui Edjouma", a spus Becali, luni.

