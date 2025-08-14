După 3-2 în meciul din tur, campioana României a controlat prima parte a jocului în manșa retur de la Priștina. Juri Cisotti a înscris după doar 25 de secunde, cu o lovitură de cap, iar David Miculescu a punctat pentru 2-0 în minutul 17.



Prezent în ”Studio Sport”, Florin Gardoș a tras o primă concluzie după prima parte a jocului. Fostul internațional crede că FCSB și-a făcut jocul mult mai ușor, având în vedere că a înscris după doar 25 de secunde.

Primele concluzii după 45 de minute în Drita - FCSB



„O modalitate mai bună de a începe meciul nu cred că există. În momentul în care dai gol atât de repede, devine și mai comod genul ăsta de joc”, a spus Gardoș.



Costel Pantilimon s-a arătat și el impresionat de prestația campioanei României, care a controlat primele 45 de minute.



„Prima repriză bună, foarte bună, din multe puncte de vedere. Arată ca o echipă echilibrată, cu puțină șansă, la prima fază la poarta adversă s-a și marcat. Meciul e la îndemâna lor, e agresivitate pe faza defensivă. E o echipă montată, care arată ca o campioană”, a spus fostul portar.



Dacă se va califica în faza următoare a competiției, FCSB va întâlni Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției.



Drita - FCSB | Echipele de start:

