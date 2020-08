FC Odorbasy - FC Botosani, LIVE TEXT de la ora 17:00 | Moldovenii, in Europa League dupa 5 ani! Duel echilibrat pentru echipa lui Marius Croitoru!

Din articol Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din preliminariile Europa League pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FC Botosani debuteaza astazi in primul tur preliminar al Europa League.

Adversarii baietilor pregatiti de Marius Croitoru sunt cei de la FC Odorbasy Shymkent din Kazakhstan.

Duelul este cel mai echilibrat dintre toate partidele echipelor romanesti calificate in aceasta faza a competitiei. Moldovenii sunt cotati la 9,5 milioane, in timp ce adversarii lor din turul 1 preliminar au o valoare de piata de 12,4 milioane de euro.

Andrei Chindris este cel mai scump jucator de la Botosani, cotat la 1 milion de euro potrivit site-ului transfermarkt.com, iar de la Odorbasy, cel mai valoros este atacantul Joao Paulo, a carui valoare de piata este de 1,4 milioane de euro.

Marius Croitoru este la a doua participare in cupele europene cu FC Botosani. Daca in 2015 era jucator, acum este antrenor, declarandu-se mandru de ceea ce a realizat la echipa.

"Sunt mandru de ceea ce am realizat aici ca fotbalist si in acelasi timp ca antrenor. Am venit cand echipa era in Liga a 2-a, am promovat, am ajuns conjunctural in Cupa UEFA, dar am ajuns. Acum am ajuns ca antrenor. Ramane ca echipa sa realizeze cel putin ceea ce a realizat acea generatie", a declarat Marius Croitoru.

Kazahii au jucat in Europa League si in sezonul precedent, fiind eliminati in turul 2 preliminar de Mlada Boleslav (Cehia), dupa ce trecusera de Torpedo Kutaisi (Georgia).

Partida dintre FC Odorbasy Shymkent si FC Botosani este programata de la ora 17:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile

Ordabasy: Shaizada – Badibanga, Brigido, Dautov – Dmitrenko, Dosmagambetov, Fontanello, Khizhnichenko – Mahlangu, Paulo, Tolebek

FC Botosani: Pap – Harut, Chindris, Seroni, Holzmann – Campanu, Rodriguez, Florescu – Ofosu, Dugandzic, Askovski