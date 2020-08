Zi ISTORICA in Europa League pentru echipele romanesti. EXPERIMENTUL UEFA care ne arunca in 2021 in DIVIZIA A TREIA a fotbalului continental

Sezonul 2020-2021 poate fi ultimul in care formatiile din Liga I iau startul in preliminariile celei de-a doua competitii europene.

FCSB, CSU Craiova si FC Botosani isi pornesc astazi aventura europeana in Europa League, emotii pe care fotbalul romanesc nu le va mai cunoaste din stagiunea urmatoare. Asta pentru ca UEFA a adus modificari importante in formatul competitiilor inter-cluburi, cel putin pentru perioada 2021-2024.

Astfel, daca Champions League se va desfasura dupa aceleasi coordonate ca pana in prezent, Europa League va fi rezervata, in principiu, doar pentru primele 15 tari din clasamentul coeficientilor. De la locul 16 in jos s-a creat o a treia cupa europeana, Conference League, cu acelasi sistem (tururi preliminare, grupe si faza eliminatorie).

In cazul nostru, Romania e in prezent pe locul 26 in ierarhia coeficientilor, iar sansele de a ajunge prea curand pe pozitia a 15-a sunt aproape nule, tinand cont de ultimele prestatii europene ale echipelor din Liga I. Asadar, Europa League va fi interzisa romanilor in anii care vin, cu o singura exceptie. Mai precis, o eliminare a campioanei in tururile preliminare din Champions League va insemna ca si pana acum alunecarea in Europa League.