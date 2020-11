EXCLUSIV | Marcel Puscas a prefatat situatia cluburilor romanesti in Europa: "Suntem tratati ca echipele de Liga a 3-a!" 

CFR Cluj se va duela joi cu Roma pe stadionul "Olimpico", de la ora 19:55.

Marcel Puscas este de parere ca in ciuda faptului ca Roma este un nume sonor in fotbalul european, echipa lui Dan Petrescu nu ar trebui sa se teama. Fostul fotbalist este de parere ca italienii trateaza intr-un mod superficial aceasta competitie, la fel ca si alte formatii de prima mana din Europa.

"Am observat ca in ultimii ani, foarte multe echipe de prima mana din Vest, categorie din care face parte si Roma, evolueaza cu cativa jucatori de baza in minus. Ma duce cu gandul la un meci de Cupa Romaniei, cand FCSB sau CFR evolueaza cu o echipa de Liga a 3-a. Cam asa suntem si noi tratati in Europa. Manchester City cu FCSB a introdus rezervele in anii trecuti."

CFR-ului ii vor lipsi dintr-un foc trei fotbalisti din zona centrala la meciul de joi, Burca fiind ultimul jucator care s-a imbolnavit de coronavirus.

"CFR poate sa reediteze acel rezultat de 2-1 cu Roma, pe care l-a avut in 2008. Petrescu trebuie sa gaseasca o improvizatie acolo, el stie mai bine ce jucatori pot sa faca fata pe acel post. E foarte greu avand in vedere ca jucatorii care lipsesc fac parte din zona centrala", a declarat Marcel Puscas pentru Pro X.