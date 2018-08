EXCLUSIV | Iordanescu, despre sansele FCSB-ului si CFR-ului la calificarea in grupele UEL. Fostul selectioner: "Nu uitati ca pregatirea CFR-ului a fost facuta de Edi"

Anghel Iordanescu le vede pe FCSB si CFR in grupele UEFA Europa League.

Fostul selectioner Anghel Iordanescu este de parere ca FCSB si CFR Cluj se pot califica in grupele UEFA Europa League. El spune ca "CFR are un adversar facil" si aminteste ca "pregatirea echipei a fost facuta de junior".

Anghel Iordanescu spune ca FCSB este recomandata pentru calificarea in grupele UEL de pedigreeul sau, dar si de faptul ca Becali continua sa investeasca si sa aduca jucatori. De cealalta parte, CFR are un adversar usor, spune fostul selectioner.

"Eu sper si cred ca vom avea doua echipe in grupele Europa League.

FCSB ne-a obisnuit cu aceasta postura, plus ca este echipa care baga bani, investeste. Iar CFR are o misiune usoara.



Pe ultima suta de metri incearca sa-si imbunatateasca anumite pozitii din lot, in mod special pentru a putea face fata pe mai multe planuri, si ma refer la campionat si la cupele europene.



Sa nu uitati ca pregatirea de vara a CFR-ului a fost facuta cu juniorul (n.r cu Edi Iordanescu). Filosofia de joc a fost schimbata de el. Astfel, pentru actualul antrenor a fost mult mai usor sa vina si sa continue, pentru ca, dupa ce vad eu, si filosofia lui este asemanatoare cu cea a lui Edi.



Una peste alta, echipa si-a gasit cadenta, CFR-ul joaca acum.

Este alegerea lui Edi unde va merge mai departe. Eu sper sa depaseasca acea situatie delicata. In momentul de fata, stiu ca se preocupa si urmareste competitia interna. Evident, ultima decizie ii va apartine si el va hotari unde va antrena.

Ma bucura faptul ca Tucudean are prestatii bune si marcheaza. Uitati-va ca este prezent la toate fazele din careu ale CFR-ului", a spus Iordanescu la PRO X.