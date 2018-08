Rapid Viena a pierdut in campionat inaintea meciului cu FCSB! Ivan a fost titular, dar nu a reusit prea multe, iar echipa sa e pe 7

Rapid Viena, adversara FCSB-ului din Play Off-ul UEFA Europa League, a pierdut cu 1-2 in fata celor de la Linz.

Rapid Viena a pierdut primul meci in campionat in acest sezon, dupa o victorie si doua egaluri. Echipa lui Andrei Ivan, viitoarea adversara a FCSB-ului in Play Off-ul UEFA Europa League, a fost invinsta de LASK Linz.

Rapid Viena a pierdut cu 1-2 meciul disputat pe terenul celor de la Linz. Golurile gazdelor au fost marcate de Ramsebner (65) si Wiesinger (89), in timp ce pentru formatia din capitala Austriei a marcat Veton Berisha (85).

Andrei Ivan a fost integralist la Rapid Viena, dar nu a reusit nimic notabil.

Rapid Viena are 5 puncte dupa 4 etape disputate in campionatul Austriei si e pe locul 7.