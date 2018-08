EXCLUSIV | Iordanescu propune un strain in nationala Romaniei! Surpriza: NU e Bizonul Gnohere! Pe ce atacant a pus ochii

Anghel Iordanescu, fostul selectioner al nationalei Romaniei, crede ca prima reprezentativa ar putea apela inclusiv la unul sau mai multi jucatori straini!

Anghel Iordanescu este increzator inaintea debutului Romaniei in noua competitie UEFA, Liga Natiunilor, care va debuta in toamna IN DIRECT si IN EXCLUSIVITATE la ProTV si PRO X. Fostul selectioner crede ca nationala condusa acum de Cosmin Contra poate scoate intre 4 si 6 puncte din meciurile cu Serbia si Muntenegru. Acesta mai spune ca prima reprezentativa ar putea apela pe viitor chiar la unul sau mai multi jucatori straini, dat fiind ca in Liga I au aparut fotbalisti straini "interesanti".

Iordanescu a spus la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, ca selectionerul Contra poate apela la multi tineri romani care au inceput sa confirme in Liga I, dar si la cativa straini. Anghel Iordanescu l-a numit pe Billel Omrani!

"Jocul cu Serbia va fi extrem de dificil si extrem de important pentru Romania. Eu sunt convins ca avem posibilitatea sa luam minimum 4 puncte cu Serbia si Muntenegru. Daca vor fi 6, cu atat mai bine.

Eu vreau sa remarc faptul ca in competitia noastra interna sunt foarte multi jucatori tineri care pot emite acum pretentii pentru lotul nationalei. Sunt jucatori tineri care confirma, care dau goluri, care isi pun amprenta pe jocul echipelor lor.

Sincer, sunt si cativa jucatori straini interesanti, care merita atentie pentru naturalizare. Omrani a facut meciuri foarte bune. Sunt si altii", a spus Iordanescu la PRO X.