Roș-albaștrii au condus la pauză, dar gazdele au întors soarta partidei în actul secund, care nu i-a fost deloc prielnic campioanei. FCSB a evoluat modest și, prin urmare, a pierdut trei puncte care cântăreau enorm în cursa către play-off.



Reacția lui Elias Charalambous după ce fanii lui FCSB au strigat ”Demisia, demisia!” la finalul meciului cu Metaloglobus



La finalul meciului cu Metaloglobus, fanii lui FCSB prezenți la Clinceni, la meciul din etapa #13, au strigat ”Rușine să vă fie!” și ”Demisia, demisia!” către staff-ul campioanei en-titre.



La conferința de presă după meci, Elias Charalambous, tehnicianul lui FCSB, a semnalat problemele cu care se confruntă roș-albaștrii și a mai ținut să puncteze și că înțelege mâhnirile suporterilor, obișnuiți cu victoriile din sezonul trecut.



”După ce am primit gol în a doua repriză, am oprit motoarele. Nu știu de ce, nu înțeleg, nu îmi explic. Ne tot confruntăm cu problema asta în noul sezon. În prima repriză totul e bine, iar în a doua repriză se schimbă totul. Chiar încerc să găsesc o explicație, mă îngrijorează. Sigur, sunt cel care cară în cârcă responsabilitatea. Dar, la sfârșitul zilei, și jucătorii ar trebui să facă același lucru.



E foarte normal ce au făcut fanii. Ei sunt obișnuiți cu campionatele câștigate, cu victoriile din Europa. Îi înțeleg. Când echipa nu câștigă, și mai ales când vorbim despre noi, o echipă mare din România, chiar îi înțeleg”, a spus Elias Charalambous.



Pentru trupa lui Charalambous urmează meciul cu Bologna din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida va avea loc joi seară, de la ora 19:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

