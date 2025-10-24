FOTO ȘI VIDEO După eșecul cu FCSB, Go Ahead Eagles și-a luat zborul! 2-1 acum cu Aston Villa și victorie după victorie

După eșecul cu FCSB, Go Ahead Eagles și-a luat zborul! 2-1 acum cu Aston Villa și victorie după victorie
Trupa din Eredivisie a reușit una dintre surprizele serii în Europa League.

Go Ahead Eagles, echipă pe care FCSB a învins-o în prima etapă din grupa unică Europa League, a reuşit a doua victorie consecutivă în competiție, 2-1 pe teren propriu cu Aston Villa, după ce o învinsese pe Panathinaikos la Atena cu același scor. 

Englezii au deschis scorul rapid, prin Evann Guessand (4), dar olandezii au egalat înainte de pauză, prin Mathis Suray (42), după care fundașul dreapta Mats Deijl (61) (foto) a înscris golul victoriei. 

Aston Villa a ratat și un penalty, prin Emiliano Buendia (79).

Full-time celebrations in The Netherlands as Go Ahead Eagles come from behind to end Aston Villa's winning run in the Europa League
byu/TheGTAone insoccer

Rezultatele și marcatorii din etapa 3 din Europa League

Brann Bergen - Glasgow Rangers 3-0

Au marcat: Emil Kornvig 40, Jacob Soerensen 55, Noah Jean Holm 79.

Red Bull Salzburg - Ferencvaros Budapesta 2-3

Au marcat: Edmund Baidoo 13, Yorbe Vertessen 72, respectiv Barnabas Varga 50, Kristoffer Zachariassen 56, Yusuf Bamidele 58.

Barnabas Varga (Ferencvaros) a ratat un penalty în min. 22 (a apărat Alexander Schlager).

FCSB - Bologna 1-2

Au marcat: Daniel Bîrligea 54, respectiv Jens Odgaard 9, Thijs Dallinga 12.

Fenerbahce Istanbul - VfB Stuttgart 1-0

A marcat: Kerem Akturkoglu 34 - penalty.

Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Atena 3-1

Au marcat: Givairo Read 45+3, Anis Hadj Moussa 55, Cyle Larin 90, respectiv Karol Swiderski 18.

KRC Genk - Real Betis Sevilla 0-0

Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1

Au marcat: Mathis Suray 42, Mats Deijl 61, respectiv Evann Guessand 4.

Emiliano Buendia (Aston Villa) a ratat un penalty în min. 79 (peste poartă).

Olympique Lyon - FC Basel 2-0

Au marcat: Corentin Tolisso 3, Afonso Moreira 90.

Sporting Braga - Steaua Roşie Belgrad 2-0

Au marcat: Fran Navarro 22, Mario Dorgeles 72.

AS Roma - Viktoria Plzen 1-2

Au marcat: Paulo Dybala 54 - penalty, respectiv Prince Kwabena Adu 20, Cheick Souare 23.

Celta Vigo - OGC Nice 2-1

Au marcat: Iago Aspas 2, Kojo Peprah Oppong (autogol) 75, respectiv Mohamed Ali Cho 16.

Cartonaş roşu: Jonathan Clauss (Nice) 38.

Celtic Glasgow - Sturm Graz 2-1

Au marcat: Liam Scales 61, Benjamin Nygren 64, respectiv Tomi Horvat 15.

Cartonaş roşu: Tochi Chukwuani (Sturm) 70.

SC Freiburg - FC Utrecht 2-0

Au marcat: Yuito Suzuki 20, Vincenzo Grifo 45.

Lille OSC - PAOK Salonic 3-4

Au marcat: Benjamin Andre 57, Hamza Igamane 68, 78, respectiv Soualiho Meite 18, Andrija Zivkovic 23, 74, Giannis Konstantelias 42.

Andrija Zivkovic (PAOK) a ratat un penalty în min. 71 (a apărat Berke Ozer).

Cartonaş roşu: Tomasz Kedziora (PAOK) 90+9.

Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland 0-3, la Backa Topola (Serbia)

Au marcat: Franculino 44, 84, Philip Billing 71.

Malmo FF - Dinamo Zagreb 1-1

Au marcat: Oscar Lewicki 45+1, respectiv Cardoso Pinto Mandume Varela 90+6.

Nottingham Forest - FC Porto 2-0

Au marcat: Morgan Gibbs-White 19 - penalty, Igor Jesus 77 - penalty.

Young Boys Berna - Ludogoreţ Razgrad 3-2

Au marcat: Rayan Raveloson 45, Christian Fassnacht 53, Chris Bedia 63 - penalty, respectiv Petar Stanic 26, Ivan Iordanov 90+2.

Clasamentul din Europa League

1 FC Midtjylland 3 3 0 0 8-2 9

2 Sporting Braga 3 3 0 0 5-0 9

2 Olympique Lyon 3 3 0 0 5-0 9

4 Dinamo Zagreb 3 2 1 0 7-3 7

5 Viktoria Plzen 3 2 1 0 6-2 7

6 Freiburg 3 2 1 0 5-2 7

7 Ferencvaros 3 2 1 0 5-3 7

8 Brann 3 2 0 1 5-2 6

9 Celta Vigo 3 2 0 1 6-4 6

10 Aston Villa 3 2 0 1 4-2 6

11 Lille 3 2 0 1 6-5 6

12 Go Ahead Eagles 3 2 0 1 4-3 6

13 Young Boys 3 2 0 1 6-6 6

14 Fenerbahce 3 2 0 1 4-4 6

15 FC Porto 3 2 0 1 3-3 6

16 Real Betis Sevilla 3 1 2 0 4-2 5

17 Nottingham Forest 3 1 1 1 6-5 4

18 Bologna 3 1 1 1 3-3 4

19 Genk 3 1 1 1 1-1 4

20 PAOK 3 1 1 1 5-6 4

21 Celtic 3 1 1 1 3-4 4

22 Panathinaikos 3 1 0 2 6-6 3

23 AS Roma 3 1 0 2 3-4 3

23 FC Basel 3 1 0 2 3-4 3

23 Feyenoord 3 1 0 2 3-4 3

26 Ludogoreţ Razgrad 3 1 0 2 4-6 3

27 Sturm Graz 3 1 0 2 3-5 3

28 FCSB 3 1 0 2 2-4 3

28 VfB Stuttgart 3 1 0 2 2-4 3

30 Steaua Roşie 3 0 1 2 2-5 1

31 Malmo FF 3 0 1 2 2-6 1

32 Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 1-6 1

33 Nice 3 0 0 3 3-6 0

34 RB Salzburg 3 0 0 3 2-6 0

35 FC Utrecht 3 0 0 3 0-4 0

36 Rangers 3 0 0 3 1-6 0

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiţiei se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi. Agerpres

Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Reacția lui Darius Olaru după ce Torbjorn Heggem i-a spart capul &icirc;n FCSB - Bologna
Ilie Dumitrescu a dat verdictul despre Dennis Politic: &rdquo;Poate voi nu aveți aceeași părere&rdquo;
Italienii recunosc după FCSB - Bologna: Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare
FCSB, cu ochii pe adversare pentru primăvara europeană! Ce au făcut FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce
P&acirc;nă unde poate ajunge tupeul unor jucători. Curajoși sau inconștienți?
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum&rdquo;

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: &rdquo;Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă&rdquo;

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare
P&acirc;nă unde poate ajunge tupeul unor jucători. Curajoși sau inconștienți?
FCSB, cu ochii pe adversare pentru primăvara europeană! Ce au făcut FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce
Ilie Dumitrescu a dat verdictul despre Dennis Politic: &rdquo;Poate voi nu aveți aceeași părere&rdquo;
Rom&acirc;nia, devansată de Ungaria &icirc;n clasamentul coeficienților! De ce e important să obținem locul 22
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi c&acirc;nd a mai arbitrat o echipă din Rom&acirc;nia!
FCSB, anunț important pentru fanii care merg &icirc;n Olanda
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
Cine sunt tinerii găsiți morți &icirc;ntr-o mașină, l&acirc;ngă lacul Frumoasa. Bianka era &icirc;mpuşcată &icirc;n piept, iar Toni &icirc;n cap

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel &icirc;n județul Vaslui. &bdquo;L-am văzut că vine spre mine&rdquo;

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

