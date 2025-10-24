Go Ahead Eagles, echipă pe care FCSB a învins-o în prima etapă din grupa unică Europa League, a reuşit a doua victorie consecutivă în competiție, 2-1 pe teren propriu cu Aston Villa, după ce o învinsese pe Panathinaikos la Atena cu același scor.



🔥 Historie geschreven pic.twitter.com/hg5kZfUdUg — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) October 24, 2025

Englezii au deschis scorul rapid, prin Evann Guessand (4), dar olandezii au egalat înainte de pauză, prin Mathis Suray (42), după care fundașul dreapta Mats Deijl (61) (foto) a înscris golul victoriei. Aston Villa a ratat și un penalty, prin Emiliano Buendia (79).



Rezultatele și marcatorii din etapa 3 din Europa League

Brann Bergen - Glasgow Rangers 3-0 Au marcat: Emil Kornvig 40, Jacob Soerensen 55, Noah Jean Holm 79. Red Bull Salzburg - Ferencvaros Budapesta 2-3 Au marcat: Edmund Baidoo 13, Yorbe Vertessen 72, respectiv Barnabas Varga 50, Kristoffer Zachariassen 56, Yusuf Bamidele 58. Barnabas Varga (Ferencvaros) a ratat un penalty în min. 22 (a apărat Alexander Schlager). FCSB - Bologna 1-2 Au marcat: Daniel Bîrligea 54, respectiv Jens Odgaard 9, Thijs Dallinga 12. Fenerbahce Istanbul - VfB Stuttgart 1-0 A marcat: Kerem Akturkoglu 34 - penalty. Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Atena 3-1 Au marcat: Givairo Read 45+3, Anis Hadj Moussa 55, Cyle Larin 90, respectiv Karol Swiderski 18. KRC Genk - Real Betis Sevilla 0-0 Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1 Au marcat: Mathis Suray 42, Mats Deijl 61, respectiv Evann Guessand 4. Emiliano Buendia (Aston Villa) a ratat un penalty în min. 79 (peste poartă). Olympique Lyon - FC Basel 2-0 Au marcat: Corentin Tolisso 3, Afonso Moreira 90. Sporting Braga - Steaua Roşie Belgrad 2-0 Au marcat: Fran Navarro 22, Mario Dorgeles 72. AS Roma - Viktoria Plzen 1-2 Au marcat: Paulo Dybala 54 - penalty, respectiv Prince Kwabena Adu 20, Cheick Souare 23. Celta Vigo - OGC Nice 2-1 Au marcat: Iago Aspas 2, Kojo Peprah Oppong (autogol) 75, respectiv Mohamed Ali Cho 16. Cartonaş roşu: Jonathan Clauss (Nice) 38. Celtic Glasgow - Sturm Graz 2-1 Au marcat: Liam Scales 61, Benjamin Nygren 64, respectiv Tomi Horvat 15. Cartonaş roşu: Tochi Chukwuani (Sturm) 70. SC Freiburg - FC Utrecht 2-0 Au marcat: Yuito Suzuki 20, Vincenzo Grifo 45. Lille OSC - PAOK Salonic 3-4 Au marcat: Benjamin Andre 57, Hamza Igamane 68, 78, respectiv Soualiho Meite 18, Andrija Zivkovic 23, 74, Giannis Konstantelias 42. Andrija Zivkovic (PAOK) a ratat un penalty în min. 71 (a apărat Berke Ozer). Cartonaş roşu: Tomasz Kedziora (PAOK) 90+9. Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland 0-3, la Backa Topola (Serbia) Au marcat: Franculino 44, 84, Philip Billing 71. Malmo FF - Dinamo Zagreb 1-1 Au marcat: Oscar Lewicki 45+1, respectiv Cardoso Pinto Mandume Varela 90+6. Nottingham Forest - FC Porto 2-0 Au marcat: Morgan Gibbs-White 19 - penalty, Igor Jesus 77 - penalty. Young Boys Berna - Ludogoreţ Razgrad 3-2 Au marcat: Rayan Raveloson 45, Christian Fassnacht 53, Chris Bedia 63 - penalty, respectiv Petar Stanic 26, Ivan Iordanov 90+2. Clasamentul din Europa League

1 FC Midtjylland 3 3 0 0 8-2 9 2 Sporting Braga 3 3 0 0 5-0 9 2 Olympique Lyon 3 3 0 0 5-0 9 4 Dinamo Zagreb 3 2 1 0 7-3 7 5 Viktoria Plzen 3 2 1 0 6-2 7 6 Freiburg 3 2 1 0 5-2 7 7 Ferencvaros 3 2 1 0 5-3 7 8 Brann 3 2 0 1 5-2 6 9 Celta Vigo 3 2 0 1 6-4 6 10 Aston Villa 3 2 0 1 4-2 6 11 Lille 3 2 0 1 6-5 6 12 Go Ahead Eagles 3 2 0 1 4-3 6 13 Young Boys 3 2 0 1 6-6 6 14 Fenerbahce 3 2 0 1 4-4 6 15 FC Porto 3 2 0 1 3-3 6 16 Real Betis Sevilla 3 1 2 0 4-2 5 17 Nottingham Forest 3 1 1 1 6-5 4 18 Bologna 3 1 1 1 3-3 4 19 Genk 3 1 1 1 1-1 4 20 PAOK 3 1 1 1 5-6 4 21 Celtic 3 1 1 1 3-4 4 22 Panathinaikos 3 1 0 2 6-6 3 23 AS Roma 3 1 0 2 3-4 3 23 FC Basel 3 1 0 2 3-4 3 23 Feyenoord 3 1 0 2 3-4 3 26 Ludogoreţ Razgrad 3 1 0 2 4-6 3 27 Sturm Graz 3 1 0 2 3-5 3 28 FCSB 3 1 0 2 2-4 3 28 VfB Stuttgart 3 1 0 2 2-4 3 30 Steaua Roşie 3 0 1 2 2-5 1 31 Malmo FF 3 0 1 2 2-6 1 32 Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 1-6 1 33 Nice 3 0 0 3 3-6 0 34 RB Salzburg 3 0 0 3 2-6 0 35 FC Utrecht 3 0 0 3 0-4 0 36 Rangers 3 0 0 3 1-6 0 Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiţiei se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi. Agerpres

