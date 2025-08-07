FCSB o întâlnește pe Drita, într-un meci din turul trei preliminar al Europa League, care va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi urmărit în direct la PRO TV și pe VOYO.

Ștefan Târnovanu a fost unul dintre cei mai criticați jucători ai lui FCSB din ultima perioadă. Gigi Becali a fost nemulțumit de ultimele prestații ale portarului „roș-albaștrilor”.

Dorința lui Târnovanu înaintea duelului cu Drita

Târnovanu a explicat că jucătorii FCSB-ului au încercat că să găsească o rezolvare pentru a ieși din pasa proastă în care au intrat și cere sprijinul publicului pentru partida cu Drita.

Portarul campioanei României a dezvăluit că ultimele critici pe care le-a primit l-au motivat.

„De vorbit între noi am vorbit, o explicație vom afla dacă am găsit.

(n.r. Te-au afectat sau te-au motivat aceste critici?) Dacă m-au afectat, nu știu, dar în subconștient 100% ajunge puțin, iar de motivat, cu siguranță că m-au motivat.

Și eu sunt supărat pentru că nu câștigăm, dar avem nevoie de ei (n.r. de fani), pentru că am făcut meciuri bune când au fost lângă noi, e altceva când joci cu stadionul plin.”, a declarat Ștefan Târnovanu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Dacă FCSB va trece de Drita, „roș-albaștrii” se vor duela cu Aberdeen în play-off-ul Europa League, pentru un loc în faza ligii a competiției.

