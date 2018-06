Au 11 francezi in lot si ii sustine un GIGANT pentru a ajunge in grupe! Cu cine a picat Viitorul in Europa League

Echipa lui Hagi e prima din Romania care intra in sezonul european.



Va juca pe 12 si 19 iulie cu Racing Union din Luxemburg, in primul tur preliminar din Europa League.

Racing Union a terminat ultimul sezon pe locul 7 in campionat, insa a reusit sa castige Cupa Nationala. In 2012, clubul a fost preluat de gigantul Europe Sports Group, care a anuntat ca obiectiv pe termen lung accederea in grupele Champions League.

Nu le-a mers conform planului. Racing a terminat pe 10 in 2017 si pe 7 sezonul trecut. In echipa joaca 11 francezi. Clubul a fost infiintat in 2005 dupa fuziunea a 3 echipe. Racing are o singura prezenta europeana, in sezonul 2008-2009, cand a pierdut cu 10-1 la general in fata lui Kalmar FF din Suedia.