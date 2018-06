Tragere Europa League: Adversar FACIL pentru FCSB! Aici, tot ce trebuie sa stii despre adversarii echipei lui Dica

SUPERBATALIE PENTRU SUPERCUPA! CFR Cluj - Craiova, sambata, 14 iulie, 20:30, IN DIRECT la ProTV BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

UEFA a anuntat posibila adversara a FCSB in Europa League. Echipa lui Dica va intalni invingatoarea dintre Rudar Velenje (Slovenia) si castigatoarea duelului din turul 1 preliminar dintre Tre Fiori (San Marino) si Bala Town (Tara Galilor).

Slovenii sunt favoriti si in mod normal ei vor da piept cu FCSB in turul 2 preliminar din Europa League. Nu e un adversar de speriat insa pentru vicecampioana Romaniei.

Rudar Velenje e la a sasea participare in cupele europene, cu doua dintre ele in Cupa Intertoto. Rudar a mai participat in Cupa Cupelor dupa ce a castigat Cupa Sloveniei in 1998, singurul trofeu din istoria clubului.

O singura calificare are Rudar, in 2010, dupa dubla cu Narva TTrans, 3-0 si 3-1.

Slovenii au revenit in Europa dupa 4 ani. In 2014 au fost eliminati la penalty-uri de Laci.

Rudar e un club infiintat in 1948 si joaca meciurile de acasa pe arena Ob Jezeru cu capacitate de 2500 de locuri.

Rudar Velenje a incheiat sezonul trecut pe locul 4 in Slovenia.

De cealalta parte, Tre Flori are 7 titluri de campioana in San Marino si trei participari in preliminariile Ligii Campionilor, fara vreo victorie insa.

Bala Town are o Cupa in Tara Galilor in 2017 si doua participari in cupele europene.

FCSB va juca primul meci in deplasare, pe 26 iulie, si returul acasa, pe 2 august.