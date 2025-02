Roș-albaștrii au adunat 14 puncte în faza principală a competiției și a încheiat pe locul 11. Prima partidă cu PAOK este programată la Salonic, pe 13 februarie, urmând ca returul să aibă loc o săptămână mai târziu, pe Arena Națională.

Ivan Savvidis pregătește o schimbare importantă la PAOK

Forma arătată de PAOK Salonic îl nemulțumește pe patronul oligarh Ivan Savvidis, care este gata să ia o măsură drastică la club.

Una dintre concluziile lui Savvidis este că echipa are nevoie de un director tehnic, un oficial al clubului care să aibă control total asupra programului echipei. În acest an, Christos Karypidis deține acest rol, însă oficialul grec nu are control deplin asupra transferurilor, lucru pe care Savvidis îl vrea schimbat.

Conform Metrosport, Savvidis are deja și un înlocuitor pentru Karypidis, un om de fotbal din Rusia, însă schimbarea se va produce abia la finalul acestui sezon, în condițiile în care patronul lui PAOK nu vrea să destabilizeze echipa în mijlocul stagiunii.

Așadar, cuvântul pe care Răzvan Lucescu îl are în deciziile legate de transferuri nu va mai cântări atât de mult din vară.