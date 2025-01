LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 14:00, FCSB își află adversara din play-off-ul Europa League - sunt două variante la tragerea la sorți: Union Saint-Gilloise (Belgia) și PAOK Salonic (Grecia), echipa antrenată de Răzvan Lucescu.

Dacă FCSB trece de play-off, în optimi se va duela cu o echipă mult mai bine cotată: trupa lui Elias Charalambous o va avea ca adversară pe Eintracht Frankfurt (Germania) sau pe Olympique Lyon (Franța).

Union Saint-Gilloise, revelația Belgiei



Royale Union Saint-Gilloise a revenit recent în prim-planul fotbalului de elită din Belgia. Are un lot cotat la 75 de milioane de euro de site-urile de specialitate, iar în sezonul precedent a câștigat Cupa și Supercupa.

În ultima ediția de campionat s-a bătut până în ultima etapă la titlu și a fost la un singur punct de campioana Club Brugge.

Mihai Stoica spune că ar prefera ca belgienii de la Royale Union Saint-Gilloise să fie următorii adversari din Europa League, nu PAOK Salonic, echipă învinsă de FCSB în grupă.

"Diferența e mare. Aia se vede cu ochiul liber, dar, dacă la meciuri din astea ești privat de șansă... prima șansă am avut-o noi, una colosală a lui Mihai Popescu. Poate dacă marcam atunci, poate dacă marca Bîrligea se scria altfel istoria. Diferența e mare când vii de pe bancă cu Garnacho și Diallo... sau poate dacă îl aveam pe Olaru ori pe Octavian Popescu. Sunt foarte multe probleme pe care le-am avut și nu le-am putut rezolva.

Rămâi cu regretul că puteai face măcar un rezultat de egalitate. În prima repriză am fost bine, am pus și noi probleme. Cu un egal eram în primele 8. Asta e culmea! Dacă stai să te uiți pe clasament și vezi că în spatele tău sunt toate cele 3 echipe din Turcia - care au niște bugete formidabile - Ajax, FC Porto. E un succes neașteptat, iar băieții și antrenorii trebuie felicitați.

Vom juca cu PAOK sau Union Saint Gilloise. Nu mi-aș dori PAOK. Nu știu de ce nu mi-aș dori, pe Saint Gilloise nici nu o știu. La PAOK ne-a mers bine o dată, dar cu Olaru...", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FCSB a învins-o deja pe PAOK Salonic în acest sezon



Cu PAOK Salonic, FCSB s-a întâlnit deja în faza principală a UEFA Europa League și a obținut o victorie răsunătoare, scor 1-0, cu golul marcat de Daniel Bîrligea.

Patronul Gigi Becali a făcut atunci deplasarea alături de echipa sa.

PAOK s-a calificat dramatic în play-off. A pierdut joi seară pe terenul lui Real Sociedad (0-2), după o dublă a lui Oskarsson, iar echipa lui Răzvan Lucescu a încheiat pe locul 22, cu 10 puncte. Braga sau Elfsborg au terminat și ele tot cu 10 puncte, dar au fost eliminate din cauza unui golaveraj inferior.

La finalul meciului din Spania, Răzvan Lucescu s-a plâns de ocaziile ratate de jucătorii lui PAOK, însă antrenorul se bucură pentru calificare, având în vedere că, în opinia sa, puțini s-ar fi așteptat ca gruparea greacă să încheie în primele 24 din Europa League.

"Am încasat primul gol, însă am avut și noi ocazii înainte de a înscrie. Când nu marchezi la acest nivel, plătești pentru cea mai mică greșeală, așa cum s-a întâmplat în repriza secundă, când am ratat o ocazie înainte de 2-0. Aveam calificarea în mână și consider că rezultatul nu este echitabil, chiar dacă am jucat împotriva unei echipe foarte bune.

Calificarea este importantă. În situația dificilă în care ne aflăm, nimeni nu credea că putem merge mai departe. Chiar și în cele trei meciuri mari contra lui Galatasaray, Manchester United și Sociedad am avut foarte multe ocazii de a marca și de a obține mai mult", a spus Răzvan Lucescu.