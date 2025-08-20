Numărul unu ATP i-a chestionat pe americani cu privire la posibilitatea de a face echipă, în proba de dublu mixt, cu Serena Williams, deși aceasta din urmă nu a mai jucat tenis profesionist de trei ani.

Jannik Sinner a vrut neapărat să joace, iar, în procesul său de gândire înainte de participarea sa la Flushing Meadows, a adresat o întrebare mai puțin așteptată.

US Open va începe astăzi, 19 august, cu noua probă de dublu mixt , care se va desfășura într-un ritm accelerat și se va încheia miercuri, 20 august.

Începând cu ediția 2025, americanii reorganizează ultimul turneu de mare șlem al anului.

Sinner i-ar fi acuzat pe americani că îl forțează să joace cu Navarro

Eric Butorac, director de relații cu jucătorii, a punctat că Jannik Sinner l-a întrebat dacă „Serena Williams ar putea fi o opțiune,” referitor la numele coechipierei, în podcastul Nothing Major.

„Ulterior, a ales-o pe Emma Navarro, iar o săptămână mai târziu a spus la Tennis Channel că Federația Americană de Tenis l-a pus să joace cu ea. Nu e adevărat,” s-a amuzat Butorac, în dialogul său cu foștii tenismeni americani, John Isner și Sam Querrey.

În cele din urmă însă Jannik Sinner a anunțat că va absenta din proba de dublu mixt a Openului American, în contextul stării de rău fizic care l-a forțat să abandoneze din finala turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati.

Premii uriașe în noul turneu de dublu mixt din cadrul US Open

Fără campioni veritabili ai probelor de dublu admiși în noua probă de dublu mixt, noua competiție se anunță mai degrabă amicală, dar premiile financiare puse în joc sunt departe de a fi neglijabile.

Noua întrecere de dublu mixt pune în joc premii totale în valoare de $2,360,000.

Echipa câștigătoare va încasa un milion de dolari, iar prezența pe tabloul principal este răsplătită cu $20,000 per echipă.

Finaliștii învinși se vor mulțumi cu un cec total în valoare de $400,000, pe când o prezență în semifinale garantează jumătate din suma precizată.

Echipele participante la turneul de dublu mixt de la New York

Paula Badosa și Jack Draper

Iga Swiatek și Casper Ruud

Elena Rybakina și Taylor Fritz

Amanda Anisimova și Holger Rune

Belinda Bencic și Alexander Zverev

Jessica Pegula și Tommy Paul

Mirra Andreeva și Daniil Medvedev

Wildcarduri:

