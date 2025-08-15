Antrenorul ardelenilor a tunat la adresa arbitrajului, considerând că Braga a fost avantajată prin penalty-ul din care a deschis scorul, amintind de o fază similară din tur, la care echipa sa nu a primit nimic.



Deși a recunoscut superioritatea adversarilor, Petrescu a pus accentul pe deciziile "centralului" Sascha Stegemann. "E clar că echipa mai bună a câștigat, diferența de valoare s-a văzut, dar mici detalii au făcut această calificare. Mă gândesc la neprimirea penalty-ului pe care l-am avut, în schimb ei au primit un penalty cred că mult mai ușor. Nu cred că aveau nevoie de ajutorul arbitrilor, asta e părerea mea", a transmis tehnicianul.



Nemulțumirea lui Petrescu a continuat, făcând o paralelă directă între cele două manșe: "Poate că amândouă au fost penalty-uri, dar mai întâi dă-l pe al meu la Cluj și după aia dă-le și lor dacă vrei. Dacă era 2-2, poate nu se mai ajungea la faza aia".



Urmează "finala" cu Hacken



Eliminată din Europa League, CFR Cluj va lupta pentru un loc în grupele Conference League contra suedezilor de la Hacken. Petrescu este conștient de importanța dublei manșe, dar vede adversarul ca fiind sub nivelul Bragăi.



"Acum avem o finală, e bine că am ajuns în play-off. Hacken nu cred că o să fie de valoarea lui Braga. E o echipă bună, dar, cu tot respectul, e greu să aibă valoarea lor", a mai zis antrenorul.



În final, antrenorul ardelenilor a dezvăluit că Liga Profesionistă de Fotbal nu a fost de acord cu amânarea meciului de campionat cu Oțelul Galați, programat pe 24 august. "Din păcate, am înțeles că Liga nu mai vrea, nu știu de ce, îi supăram pe toți. Era spre binele fotbalului românesc dacă amânam meciul, ca să ne calificăm într-o grupă, ar fi bine pentru coeficientul României", a încheiat Petrescu.

