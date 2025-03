Gigi Becali: ”Lyon are o echipă mult mai puternică decât noi!”

Patronul roș-albaștrilor susține că FCSB este o echipă mult mai slabă decât gruparea din Ligue 1, însă, cu toate acestea, Becali și-a descris propria echipă drept ”cea mai mare și mai iubită din România”.

De altfel, Gigi Becali a vorbit și despre situația politică din România și și-a anunțat candidatura la președinția României.

”Lyon are o echipă mult mai puternică decât noi. Din mila lui Dumnezeu, sper că ne vom ridica nivelul pentru a fi mai buni decât ei în aceste două meciuri. Am adus destul de mulți jucători și, puțin câte puțin, am alcătuit o echipă bună. Spiritul este puterea clubului nostru.

Vor fi 50.000 de spectatori. Toate biletele s-au epuizat foarte repede, în câteva ore. Este un eveniment aici pentru că au trecut ani de când un club românesc a ajuns la acest nivel în cupele europene. FCSB este cea mai mare și cea mai iubită echipă din România”, a spus Gigi Becali pentru lejdd.fr.

Englezii au dat pronosticul pentru FCSB - Lyon



Englezii de la SportsMole consideră că prima manșă dintre FCSB și Lyon se va încheia 2-2. Britanicii punctează, de asemenea, și că roș-albaștrii vor fi disperați să profite din plin de avantajul propriilor fani.



”FCSB va fi disperată să profite din plin de avantajul de a juca acasă în prima manță, dar să nu uităm că o să întâlnească o echipă cu 11 meciuri consecutive în deplasare fără eșec, incluzând două victorii și două egaluri.



Cu asta în minte, redem că francezii o să încerce să obțină un egal, lăsând totul să se decidă în returul de săptămâna următoare”, a scris sportsmole.co.uk.