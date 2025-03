Mourinho a spus despre el că este "un gigant"

Cel mai experimentat fotbalist din lotul lui Olympique Lyon este veteranul sârb Nemanja Matic, care are în spate o carieră de aproape 20 de ani. Fost om de bază la Chelsea, Benfica, Manchester United, Roma și în naționala Serbiei, acesta este cunoscut pentru abilitatea sa de a recupera mingea, dar și pentru inteligența tactică și coordonarea excelentă a fazelor de atac.



Despre Matic, managerul Jose Mourinho a spus că "este un gigant, dar nu doar pentru că are aproape 195 cm înălțime, ci și pentru modul în care gândește fotbalul și se exprimă pe teren". Revirimentul lui Lyon din acest sezon, după ce ajunsese aproape de retrogradare în stagiunea trecută, i se datorează și acestuia, sârbul bifând 28 de prezențe și 1 gol și părând să fie adezivul care ține la un loc multele talente din lotul lui Paulo Fonseca.



Nemanja Matic, o legendă a lui Chelsea și Manchester United

Nemanja Matic (36 de ani) este născut la Subac, Districtul Macva. S-a format la juniorii clubuilor FK Vrelo, Obrenovac 1905, Steaua Roșie Belgrad, Partizan Belgrad și Jedinstvo Ub. La nivel de seniori a evoluat pentru FK Kolubara (2006-2007), FC Kosice (2007-2009), Chelsea (2009-2010, 2014-2017), Vitesse Arnhem (2010-2011 / împrumutat), Benfica (2011-2014), Manchester United (2017-2022), AS Roma (2022-2023), Rennes (2023-2024) și Ol. Lyon (2024). Are 48 de selecții și 2 goluri pentru naționala Serbiei (2008-2019), cu care a participat la CM 2018.



În palmares are Cupa Slovaciei (1), Premier League (2), FA Cup (1), EFL Cup (1), Primeira Liga (1), Cupa Portugaliei (1), Taca da Liga (2), LPFP Primeira Liga - Player of the Year (2012-2013), PFA Premier League - Team of the Year (2014-2015), UEFA Europa League - Team of the Season (2022-2023) și titlul de "Cel mai bun fotbalist sârb al anului" (2014, 2015). Poate evolua ca închizător și coordonator de joc și este cotat la 2.5 milioane de euro.



Fratele său, Uros Matic, a evoluat la NAC Breda, Sturm Graz, Copenhaga, Austria Viena, Qarabag și Abha, iar Nikola Ristovski, vărul său, a jucat la Jedinstvo Ub, FC Kosice, OFK Backa, Partizan Bardejov, FK Prva Iskra, FK Zemun și FK Kolubara.



Echipele probabile pentru partida FCSB - Lyon

FCSB: Târnovanu - Ștefănescu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Șut, Edjouma (Chiricheș) - Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti - Gheorghiță

Lyon: Perri - Maitland-Niles, Mata (Caleta-Car), Niakhate, Tagliafico - Tessmann (Veretout), Matic - Cherki, Tolisso, Nuamah - Lacazette

Foto - Getty Images