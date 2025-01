Mijlocașul central este foarte aproape să semneze contractul cu echipa Como 1907, ocupanta locului al 16-lea în Serie A.



Fabregas îl vrea pe Matic ca jucător și antrenor secund

Lombarzii i-au transferat deja pe Jean Butez (29 de ani / Antwerp / portar / Franța), Assane Diao (19 ani / Betis Sevilla / extremă dreapta / Spania) și Ivan Fresneda (20 de ani / Sporting Lisabona / fundaș dreapta / Spania). Însă cel mai răsunător transfer urmează să fie anunțat zilele următoare.



Antrenorul Cesc Fabregas, care a jucat peste 100 de meciuri împreună cu Matic la Chelsea, insistă pentru aducerea mijlocașului sârb, căruia ar vrea să-i ofere și postul de secund. Jucătorul și formația italiană s-au înțeles deja asupra termenilor contractului, iar lui Lyon i s-a propus plata unei compensații de 2 milioane de euro.

Lyon are un sezon bun în Ligue 1, unde ocupă locul al cincilea, va juca în "16"-mile Cupei Franței cu Bourgoin-Jallieu și are șanse mari să se califice direct în optimile de finală ale Europa League, iar Matic a bifat 18 prezențe (15 ca titular) în toate competițiile.



Nemanja Matic, o legendă a lui Chelsea și Manchester United

Nemanja Matic (36 de ani) este născut la Subac, Districtul Macva. S-a format la juniorii clubuilor FK Vrelo, Obrenovac 1905, Steaua Roșie Belgrad, Partizan Belgrad și Jedinstvo Ub. La nivel de seniori a evoluat pentru FK Kolubara (2006-2007), FC Kosice (2007-2009), Chelsea (2009-2010, 2014-2017), Vitesse Arnhem (2010-2011 / împrumutat), Benfica (2011-2014), Manchester United (2017-2022), AS Roma (2022-2023), Rennes (2023-2024) și Ol. Lyon (2024). Are 48 de selecții și 2 goluri pentru naționala Serbiei (2008-2019), cu care a participat la CM 2018.



În palmares are Cupa Slovaciei (1), Premier League (2), FA Cup (1), EFL Cup (1), Primeira Liga (1), Cupa Portugaliei (1), Taca da Liga (2), LPFP Primeira Liga - Player of the Year (2012-2013), PFA Premier League - Team of the Year (2014-2015), UEFA Europa League - Team of the Season (2022-2023) și titlul de "Cel mai bun fotbalist sârb al anului" (2014, 2015). Poate evolua ca închizător și coordonator de joc și este cotat la 2.5 milioane de euro.



