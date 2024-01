Scandal de proporții în Franța! Starul echipei s-a înțeles cu rivala și a dezertat: "E de neînțeles!"

Matic, fost jucător important la Chelsea, Manchester United sau AS Roma, a semnat în august un contract pe doi ani cu Rennes. Sârbul a evoluat constant în prima parte a acestei stagiuni, însă recent a decis să forțeze plecarea la o altă echipă.

Matic a decis unilateral să plece de la Rennes și a mers alături de familie la Londra. "Decizia lui a șocat clubul Rennes, având în vedere faptul că de-a lungul carierei a fost lăudat pentru profesionalismului lui și și-a construit un CV impresionant", scriu jurnaliștii de la Foot Mercato.

Între timp, tot în presa franceză a apărut informația potrivit căreia Nemanja Matic s-a înțeles cu Olympique Lyon pentru un transfer în această iarnă și chiar și-ar fi înscris copiii la o școală din zonă. Totuși, având în vedere modul în care "a dezertat", Rennes nu are de gând să îl lase să plece pe jucătorul care mai are contract până în 2025.

Rennes a emis un comunicat de presă în care a precizat că Matic a lipsit de la ultimele antrenamente și ar urma să fie sancționat pentru comportamentul său.

"Nemanja Matic nu a apărut la ultimele sesiuni de antrenamente la care fusese convocat în lot. Comportamentul acesta este complet de neînțeles pentru un jucător experimentat, care mai are contract până în 2025.

Menționăm că am făcut toate demersurile necesare pentru a-i integra pe Nemanja Matic și pe cei din anturajul său aici. Rennes a încercat mereu să ofere cele mai bune condiții jucătorilor pentru ca ei să aibă posibilitatea de a se exprima la nivelul dorit pe teren.

Clubul așteaptă acum să audă explicațiile jucătorului și este hotărât să ia măsurile necesare pentru a-și apăra interesele", a transmis Rennes.

Presa franceză anunță că Rennes nu are de gând să îl lase pe Matic să plece de la club, astfel că rămâne de văzut ce se va întâmpla cu sârbul în această iarnă.

Matic a jucat 19 meciuri la Rennes în acest sezon și a oferit trei pase decisive. Formația sa ocupă locul 10 în Ligue 1 după încheierea turului.

