Campioana României are în față cel mai important meci al sezonului. Dacă va trece de Drita, FCSB va avea asigurat cel puțin locul în faza principală din UEFA Conference League. În play-off-ul Europa League așteaptă Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției.



Octavian Popescu (22 de ani) nu a mai avut evoluții pe măsura așteptărilor, astfel că, treptat, a ieșit din primul ”11” al campioanei României. Fostul internațional U21 este rezervă în meciul de la Priștina, cu Drita.



Costel Pantilimon (38 de ani), fostul portar al lui Manchester City, îl apără pe Octavian Popescu înainte de meciul sezonului pentru FCSB.



Costel Pantilimon: ”De ce nu este susținut Tavi Popescu?”



„Se spune de Tavi Popescu că nu stă bine fizic, că nu are masă musculară. Muller avea? Avea capacitate de efort și era foarte bine integrat în proiectul Bayern München, și tot așa.



Mi-aș fi dorit să fie mai mult susținut; e un jucător talentat, cu potențial, care poate face diferența în multe momente. De ce nu este susținut? Nu în astfel de momente ar trebui să încerci să-l aduci în poziția în care să capete încredere?



Mă refer strict la club. Nu vorbesc doar de patron. În ceea ce privește angrenajul echipei, când ai jucători care pot face diferența și nu ai mulți, mi se pare că este un jucător care chiar poate face diferența”, a spus Pantilimon, la ”Studio Sport” de pe VOYO.



În lotul lui Elias Charalambous nu se află pentru returul cu Drita nici fundașul stânga Risto Radunovic și nici atacantul central Denis Alibec. În schimb, cipriotul va putea apela la căpitanul Darius Olaru.



Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).



Drita - FCSB | Echipele de start:

