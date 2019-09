UEFA l-a remarcat pe Keseru dupa hat-trick-ul MAGNIFIC din Europa League! Romanul se lupta cu jucatori de la Roma si Arsenal pentru "jucatorul etapei"

Keseru a oferit o noua reprezentatie de gala in Europa.

Atacantul roman a marcat trei goluri in victoria lui Ludogorets de pe teren propriu cu TSKA Moscova, scor 5-1. Keseru a reusit ultimele trei goluri ale bulgarilor, iar primul dintre ele a fost o adevarata capodopera.

UEFA a remarcat evolutia romanului si l-a nominalizat printre cei mai buni jucatori ai primei etape a fazei grupelor din Europa League.

Romanian striker Claudiu Keșerü scoring Ludogorets' third against CSKA Moscow with a brilliant volley#UEL pic.twitter.com/Yen78VZw4N