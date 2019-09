KESERU, KESERU, KESERU! Meci fantastic reusit de roman in Europa League: a marcat la foc automat pentru Ludogorets

Keseru a reusit un nou meci mare pentru Ludogorets in Europa.

Bulgarii au castigat partida de pe teren propriu cu TSKA Moscova, scor 5-1, iar ultimele trei goluri ale lui Ludogorets au fost marcate de atacantul roman.



Oaspetii de la TSKA au inceput bine meciul si au marcat prin Diveev in minutul 11. Repriza a doua a fost un adevarat festival al gazdelor. Wanderson a egalat in minutul 48, Lukoki a marcat pentru 2-1 in minutul 50, iar peste doua minute de a inceput recitalul lui Keseru.



Atacantul roman a lovit de trei ori in minutele 52, 68 si 73, din penalty.