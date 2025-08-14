Campioana României are în față cel mai important meci al sezonului. Dacă va trece de Drita, FCSB va avea asigurat cel puțin locul în faza principală din UEFA Conference League. În play-off-ul Europa League așteaptă Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției.



În absența lui Risto Radunovic, FCSB l-a titularizat pe Alexandru Pantea pe postul de fundaș stânga. David Miculescu este și el titular, pe postul de extremă dreaptă, iar Darius Olaru este rezervă.



Malcom Edjouma beneficiază și el de încrederea lui Gigi Becali și a staff-ului tehnic și va juca din primul minut la Priștina.



Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Drita



FCSB : Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Bîrligea

: Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Zima - Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian



În lotul lui Elias Charalambous nu se află pentru returul cu Drita nici fundașul stânga Risto Radunovic și nici atacantul central Denis Alibec. În schimb, cipriotul va putea apela la căpitanul Darius Olaru.



Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).



VOYO transmite live în exclusivitate Drita – FCSB



Partida Drita – FCSB poate fi urmărită exclusiv pe platforma VOYO, începând cu ora 21:00. Aceasta este singura modalitate prin care fanii fotbalului pot urmări integral meciul campioanei României.



Drita – FCSB poate fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, unde cititorii pot revedea și cele mai importante momente ale partidei.

