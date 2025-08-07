Prima manșă este programată în această seară, de la 21:30, și va putea fi urmărită LIVE pe VOYO și Pro TV.

Ciprian Marica: ”Se vede că Târnovanu e demoralizat, e apăsat!”

Ciprian Marica a ascultat declarațiile oferite de Ștefan Târnovanu înaintea meciului și a dat replica. Portarul campioanei României a spus că încearcă să ia partea bună din criticile apărute în media după prestațiile slabe ale echipei, însă Marica susține că este limpede că goalkeeper-ul este demoralizat și nu mai reprezintă un factor motivator în echipă.

De altfel, fostul internațional român spune despre Ștefan Târnovanu că este apăsat de rezultatele slabe ale echipei și pare întotdeauna abătut.

”Îl ascultam pe Târnovanu care spune că încearcă să ia partea bună. Care parte bună? Realitatea e că se vede că e demoralizat, se vede că e pe gânduri, e apăsat. Pentru un portar, încrederea trebuie să fie pe cele mai înalte culmi.

Și la echipa națională, și oriunde, portarul era ăla care motiva echipa, care era un catalizator în vestiar, iar el mi s-a părut puțin apăsat. Problema lui FCSB e că primește goluri, a primit patru cu Lyon, acum cu Dinamo, patru goluri. A primit goluri de la echipe no-name”, a spus Ciprian Marica la Fața la Joc.

Ștefan Târnovanu: ”Criticile m-au motivat!”

Portarul campioanei României a dezvăluit că ultimele critici pe care le-a primit l-au motivat.

„De vorbit între noi am vorbit, o explicație vom afla dacă am găsit.

(n.r. Te-au afectat sau te-au motivat aceste critici?) Dacă m-au afectat, nu știu, dar în subconștient 100% ajunge puțin, iar de motivat, cu siguranță că m-au motivat.

Și eu sunt supărat pentru că nu câștigăm, dar avem nevoie de ei (n.r. de fani), pentru că am făcut meciuri bune când au fost lângă noi, e altceva când joci cu stadionul plin.”, a declarat Ștefan Târnovanu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

