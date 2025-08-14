Cele două echipe s-au întâlnit în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League. La București, FCSB a câștigat cu 3-2, iar la Priștina, roș-albaștrii s-au impus cu 3-1.



Campioana României va da în play-off peste echipa scoțiană Aberdeen.



Ciprian Marica a analizat cele trei goluri ale lui FCSB și a vorbit la superlativ despre un jucător: ”Execuție de atacant”



Ciprian Marica, în direct la ”Studio Sport”, a analizat cele trei goluri marcate de FCSB. Juri Cisotti a deblocat tabela de marcaj, David Miculescu a dus scorul la 2-0, iar Dennis Politic a pus cireașa pe tort în actul secund.



”Câștigăm duelul acolo și prima minge, reușim să ținem de balon și îl ducem în tușă, venim cu o centrare, Cisotti apare în teren. E foarte important să fii în careu. Golurile se marchează pe centrul porții, trebuie să fii în gura porții. Portarul putea să facă mai mult, corect. Face o fentă că se duce, se retrage, își pierde omul din marcaj, dar și fundașii adverși se uitau după el.



De la 11 metri să dai o centrare atât de tare, vedem golul 2. Cu șansă, revine, insistă Bîrligea acolo, excelent, scoate mingea în lateral, unde nu e nevoie să faci o preluare în plus. Avem noi tendința asta, românii. Excelent, Miculescu execută direct, iar avem șansă, trece mingea prin poartă, dar nu mai contează. Pe de altă parte, a fost altruist Bîrligea, n-a mai stat pe gânduri și Miculescu a șutat



Execuție de atacant și de jucător de calitate. Preluare, fentă, întoarce, șutează cu stângul. Execuție de atacant. Cât de important e să ai ambele picioare! O face din aer cu dreptul, dă în lateral și o întoarce pe stânga. Senzațional!”, a spus Ciprian Marica.

Drita - FCSB 1-3



Juri Cisotti a deschis scorul în secunda 25, iar David Miculescu a dus scorul la 2-0 în minutul 18. În actul secund, Veton Tusha a micșorat diferența, iar 16 minute mai târzi, Rron Broja a fost eliminat.



În minutul 78, Denis Politic a intrat pe teren în locul lui Vlad Chiricheș. Fostul jucător de la Dinamo, transferat în această vară de FCSB, a marcat golul care a liniștit apele în minutul 85.

