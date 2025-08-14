Unicul gol al kosovarilor a fost înscris de Veton Tusha, în timp ce pentru roș-albaștri au marcat Juri Cisotti, David Miculescu și Dennis Politic.

Veton Tusha: ”A fost vorba despre nepăsarea noastră!”

Veton Tusha, jucătorul celor de la Drita, a apărut extrem de dezamăgit la interviul de la finalul jocului. Tusha a spus că echipa campioană din Kosovo a pierdut dubla cu FCSB doar din cauza neatenției și a nepăsării jucătorilor.

”Un rezultat foarte dezamăgitor. Am început foarte prost, am primit gol în primul minut. Poate că a fost vorba de nepăsarea noastră. Acest lucru a influențat rezultatul și a dus la pierderea meciului”, a spus Veton Tusha.

Drita își va continua parcursul european în play-off-ul Conference League, acolo unde o va întâlni pe Differdange, echipa pe care a învins-o și în primul tur preliminar Champions League. Tusha a transmis că speră că echipa sa va repeta prestația din prima dublă cu Differdange.

”Sperăm să avem o evoluție cât mai bună contra lui Differdange. Știu că i-am învins o dată și sper să se întâmple din nou”, a adăugat fotbalistul.

