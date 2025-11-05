Ienei a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua în 1986.

FCSB vrea un moment de reculegere dedicat lui Emeric Ienei la meciul cu FC Basel

FCSB și CSA Steaua, cele două cluburi care au purtat un lung război în instanță în legătură cu echipa care este adevărata continuatoare a Stelei ’86, au reacționat după trecerea în neființă a legendarului antrenor.

FCSB a menționat în mesajul publicat după moartea lui Emeric Ienei și despre uriașa performanță reușită de fostul mare antrenor.

”Clubul nostru își exprimă regretul pentru pierderea marelui Emerich Ienei, antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni la București. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris clubul din Superliga pe rețelele sociale.

Mai mult decât atât, campioana României vrea să facă și un gest simbolic în amintirea celui care a fost Emeric Ienei. FCSB va juca joi seară pe terenul lui FC Basel, în runda a patra din faza principală Europa League. Înaintea meciului, roș-albaștri doresc un moment de reculegere dedicat lui Ienei, motiv pentru care oficialii clubului s-au adresat deja la UEFA, conform Golazo. De altfel, roș-albaștrii vor ca înaintea meciului să poarte tricouri speciale în amintirea lui ”Nea Imi”.

Sursa citată susține că oficialii de la Nyon vor răspunde cel mai probabil pozitiv la cererea formulată de campioana României.

