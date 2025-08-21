VIDEO EXCLUSIV Video cu golul egalizator al lui Aberdeen! Scoțienii au înscris în urma unei faze fixe

Aberdeen a egalat-o pe FCSB, în partida din play-off-ul Europa League care se vede pe VOYO.

Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen joacă în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este ACUM în desfășurare și poate fi urmărit în direct pe VOYO.

Golul egalizator al lui Aberdeen! Scoțienii au înscris în urma unei faze fixe

Apărarea FCSB-ului a cedat la o fază fixă cu câteva minute înaintea finalului de meci.

Palaversa a centrat perfect în careul FCSB-ului, iar Sokler a egalat cu o lovitură de cap precisă în minutul 89.

Așa arată primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Aberdeen! Înlocuitorii „interzișilor”

FCSB nu se poate baza pe Ngezana, Radunovic și Baba Alhasan din cauza problemei cu vizele pe care le-au avut cei trei, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au găsit soluțiile pentru a-i înlocui.

Echipele de start:

  • Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milen, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi
  • Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
  • Antrenor: Jimmy Thelin

  • FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea
  • Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Olaru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu
  • Absenți: Edjouma, Alhassan, Radunovic (fără drept de joc)
  • Antrenor: Elias Charalambous
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost &icirc;ntrebat dacă școala va &icirc;ncepe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Aberdeen - FCSB 2-2 a fost pe VOYO | Echipa calificată în Europa League se decide la București
Ce a făcut Shkendija în meciul cu Ludogorets din play-off-ul Europa League. Nord-macedonenii au eliminat-o pe FCSB din cursa pentru UCL
Raț și Marica nu îl menajeză pe Cisotti după eliminarea din Aberdeen - FCSB. Gardoș are altă părere
Răzvan Raț a văzut golul lui Bîrligea cu Aberdeen și a rămas uluit: "Ce bine îi rămâne!"
Elias Charalambous, supărat după egalul FCSB-ului din Scoția: ”Cred că a fost cam mult”
Daniel Bîrligea cere intervenția UEFA după Aberdeen – FCSB: ”Să facă o anchetă, ceva!”
„Taxații” lui Ciprian Marica după Aberdeen - FCSB 2-2: „Ieși puțin la joc!”
Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: "De departe numărul 1! Cel mai bun meci de când e la noi"
Aberdeen - FCSB 2-2 a fost pe VOYO | Echipa calificată în Europa League se decide la București

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Hacken - CFR Cluj 7-2. Umilință istorică! Suedezii au măcelărit echipa lui Dan Petrescu

Vezi live online Aberdeen - FCSB. Cum și unde poți vedea meciul din play-off-ul Europa League în România

Reacția BBC după ce 3 jucători de la FCSB au primit interzis la duelul cu Aberdeen

Anunțul făcut de antrenorul lui Al Gharafa la câteva zile după întâlnirea Florinel Coman - Gigi Becali

stirileprotv Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

stirileprotv Ministrul Educaţiei, criticat după ce a îndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: „Nu poți trăi decent”

stirileprotv J.D. Vance: „Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei”

stirileprotv Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

