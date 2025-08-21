Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen joacă în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este ACUM în desfășurare și poate fi urmărit în direct pe VOYO.
VIDEO EXCLUSIV Video cu golul egalizator al lui Aberdeen! Scoțienii au înscris în urma unei faze fixe
Aberdeen a egalat-o pe FCSB, în partida din play-off-ul Europa League care se vede pe VOYO.
Golul egalizator al lui Aberdeen! Scoțienii au înscris în urma unei faze fixe
Apărarea FCSB-ului a cedat la o fază fixă cu câteva minute înaintea finalului de meci.
Palaversa a centrat perfect în careul FCSB-ului, iar Sokler a egalat cu o lovitură de cap precisă în minutul 89.
Așa arată primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Aberdeen! Înlocuitorii „interzișilor”
FCSB nu se poate baza pe Ngezana, Radunovic și Baba Alhasan din cauza problemei cu vizele pe care le-au avut cei trei, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au găsit soluțiile pentru a-i înlocui.
Echipele de start:
- Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milen, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi
- Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
- Antrenor: Jimmy Thelin
- FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea
- Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Olaru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu
- Absenți: Edjouma, Alhassan, Radunovic (fără drept de joc)
- Antrenor: Elias Charalambous
