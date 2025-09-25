În această seară, FCSB se va duela cu olandezii de la Go Ahead Eagles, club din orașul Deventer. Chiar în ziua meciului, orașul Deventer a fost lovit de o pană de curent masivă, care a lăsat fără electricitate mai multe străzi.

Pană masivă de curent în Deventer înainte de Go Ahead Eagles - FCSB

Pana de curent a durat, conform presei olandeze, mai bine de șase ore, iar norocul le-ar putea surâde roș-albaștrilor dacă problemele se vor repeta. Dacă stadionul ”De Adelaarshorst” dispune de un generator funcțional și suficient de performant încât să asigure funcționarea nocturnei, atunci gazdele nu vor avea probleme.

Lucrurile s-ar complica în cazul în care generatorul nu ar funcționa. Regulamenul UEFA susține că în cazul în care instalația de nocturnă nu funcționează, meciul este întrerupt, iar organizatorii au la dispoziție o oră pentru a rezolva problemele. În cazul în care defecțiunile continuă, meciul este abandonat și cel mai probabil echipa gazdă pierde la ”masa verde” și încasează și o amendă consistentă.

Precedent în Rapid – PSG

În urmă cu 24 de ani, Rapid s-a duelat cu PSG în Cupa UEFA, iar giuleștenii au pierdut la ”masa verde”, după ce instalația de nocturnă a cedat.

Atunci, parizienii conduceau cu scorul de 1-0, după ce Aloisio a marcat în minutul 93. Instalația de nocturnă s-a defectat pe final, iar forul european a decis să îi acorde clubului francez victoria la ”masa verde”.

