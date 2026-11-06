Oltenii au trecut fără mari emoții de albanezii de la KF Egnatia, scor 2-0, pe teren propriu. Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu au marcat în prima repriză și au rezolvat duelul de pe "Oblemenco".

Gică Craioveanu, impresionat de Alexandru Cicâldău

Fostul mare jucător Gică Craioveanu este de părere că mijlocașul Alexandru Cicâldău este cel mai în formă jucător al oltenilor în acest moment:

"Și cu un egal mă mulțumesc cu Brighton. Dar nu cred că vom pierde cu Copenhaga. Cu atitudinea asta, e foarte greu pentru Craiova să piardă pe Oblemenco.

Bancu a fost imperial, mi-a plăcut foarte mult Carlos Mora în prima repriză, dar jucătorul momentului în Bănie este Cicâldău. Joacă la superlativ. Se implică foarte mult la construcție, e cel mai bun jucător din campionatul intern.

Baiaram? Lumini și umbre. Face niște lucruri foarte bune, caută foarte bine spațiile, dar nu are sclipirea pe care a avut-o în sezonul trecut.

Cred că în acest sezon echipa va trece mai departe, arată foarte bine. Eu cred că mai obținem măcar două egaluri în următoarele trei etape", a declarat Gică Craioveanu, pentru Digi Sport.

Start perfect pentru olteni în Conference League

Univeristatea Craiova are un start aproape perfect în Conference League. Oltenii se află în drum spre calificarea în fazele eliminatorii. Iată rezultatele obținute până acum:

Etapa 1: 1-1 (a) cu Getafe

1-1 (a) cu Getafe Etapa 2: 3-1 (d) cu Inter Club d'Escaldes

3-1 (d) cu Inter Club d'Escaldes Etapa 3: 2-0 (a) cu Egnatia

În următoarea etapă, Universitatea Craiova va înfrunta Brighton în deplasare.