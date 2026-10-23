Aseară, în etapa a treia din Europa League, Beşiktaş a remizat cu Crystal Palace, deţinătoarea trofeului Conference League, 2-2 la Istanbul.

Gazdele au jucat ultima parte a meciului în zece oameni, după ce fostul internaţional român de tineret Umit Akdag a fost eliminat în minutul 77.

Pentru fundașul central turc a fost debutul ca titular în cupele europene.

”Umit Akdag eliminat! Fault groaznic asupra lui Strand Larsen. Beșiktaș rămâne în 10 oameni”, a punctat TheGoalsZone.

VIDEO CU FAULTUL AICI și AICI

Rezultatele, marcatorii și clasamentul din Europa League

Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0-4

Au marcat: Valdemar Byskov 21, Weslley Patati 27, 76, Mexx Meerdink 79.

Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen 2-4

Au marcat: Dion Beljo 33, 37, respectiv Clement Bischoff 25, Bryan Linssen 45, Tjarron Chery 54, 80.

Ferencvaros Budapesta - Torreense 4-1

Au marcat: Bamidele Yusuf 20, Mariano Gomez 58, Mohamed Ali Diadie (autogol) 80, Krisztian Lisztes 90, respectiv Manu Pozo 23.

Juventus Torino - Rennes 2-2

Au marcat: Zeki Celik 5, Nick Woltemade 67 - penalty, respectiv Musa Al-Taamari 15, Boualye Dia 43 - penalty.

Lech Poznan - Sunderland 1-1

Au marcat: Leo Bengtsson 70, respectiv Timur Tutierov 2.

OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2

A marcat: Jonas Hofmann 35, 38.

Sturm Graz - Olympique Marseille 1-0

A marcat: Oumar Diakite 13.

Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer-Sheva 4-0

Au marcat: Raul Florucz 45+1 - penalty, Guilherme Smith 61, 81, Dylan Aquino 77.

Bournemouth - AC Milan 3-0

Au marcat: Justin Kluivert 8 - penalty, Marcus Tavernier 32 - penalty, Amine Adli 84.

Cartonaş roşu: Mike Maignan (AC Milan - portar) 28.

Beşiktaş Istanbul - Crystal Palace 2-2

Au marcat: Wilfred Ndidi 45+2, Junior Olaitan 73, respectiv Yeremy Pino 50, Jean-Philippe Mateta 55.

Cartonaş roşu: Umit Akdag (Beşiktaş) 77.

Celtic Glasgow - Celta Vigo 1-2

Au marcat: Mika Baur 47, respectiv Javi Rodriguez 68, 71.

Hoffenheim - Olympique Lyon 3-0

Au marcat: Andrej Kramaric 45+4, Adam Daghim 49, Adam Hlozek 83.

Jagiellonia Bialystok - Anderlecht Bruxelles 0-3

Au marcat: Mihajlo Cvetkovic 22, Marten Winkler 72, Jayden Onia Seke 80.

Lillestroem SK - Real Sociedad 0-6

Au marcat: Sergio Gomez 25, 27, Luka Sucic 33, 72, Orri Oskarsson 64, Arsen Zaharian 80.

Thomas Olsen (Lillestroem) a ratat un penalty în min. 50 (a apărat Unai Marrero).

NK Celje - Red Bull Salzburg 2-2

Au marcat: Blaz Kramer 50, Armandas Kucys 90, respectiv Sota Kitano 9, Jesper Lindstroem 46.

Olympiacos Pireu - Sparta Praga 1-0

A marcat: Sivert Mannsverk (autogol) 78.

Omonia Nicosia - Benfica Lisabona 1-4

Au marcat: Andronikos Kakoullis 42, respectiv Loic Nego (autogol) 14, Vangelis Pavlidis 49, Fredrik Aursnes 76, Gianluca Prestianni 85.

Viktoria Plzen - Levski Sofia 1-2

Au marcat: Christophe Kabongo 63, respectiv Everton Bala 44, Reinaldo 65.

Clasamentul:

loc echipa J V E Î GM-GP P

1 Benfica 3 3 0 0 10-2 9

2 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 8-0 9

3 AFC Bournemouth 3 3 0 0 8-1 9

4 Ferencvaros 3 3 0 0 9-3 9

5 Olympiacos Pireu 3 3 0 0 4-1 9

6 Union Saint-Gilloise 3 2 1 0 8-1 7

7 Juventus 3 2 1 0 9-3 7

8 Beşiktaş 3 2 1 0 9-5 7

9 Sunderland 3 2 1 0 4-2 7

10 AZ Alkmaar 3 2 0 1 6-2 6

11 Omonia Nicosia 3 2 0 1 5-4 6

12 Olympique Lyon 3 2 0 1 5-6 6

13 Stade Rennes 3 1 2 0 4-3 5

14 Real Sociedad 3 1 1 1 8-3 4

15 Crystal Palace 3 1 1 1 8-5 4

16 Sparta Praga 3 1 1 1 5-3 4

17 Levski Sofia 3 1 1 1 3-3 4

18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3-4 4

19 Sturm Graz 3 1 1 1 1-3 4

20 NEC Nijmegen 3 1 1 1 5-8 4

21 Red Bull Salzburg 3 1 1 1 3-6 4

22 RSC Anderlecht 3 1 0 2 4-3 3

23 Hoffenheim 3 1 0 2 5-5 3

24 AC Milan 3 1 0 2 4-5 3

25 Celta Vigo 3 1 0 2 3-4 3

25 OFI Creta 3 1 0 2 3-4 3

27 Jagiellonia Bialystok 3 1 0 2 4-6 3

28 Torreense 3 1 0 2 4-7 3

29 NK Celje 3 0 1 2 2-7 1

30 Hapoel Beer-Sheva 3 0 1 2 1-6 1

31 Lillestroem SK 3 0 1 2 2-9 1

32 Lech Poznan 3 0 1 2 1-9 1

33 Viktoria Plzen 3 0 0 3 2-7 0

34 Olympique Marseille 3 0 0 3 1-6 0

35 Celtic 3 0 0 3 3-9 0

36 Ararat-Armenia 3 0 0 3 2-11 0

* Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi.