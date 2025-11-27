Rayo Vallecano a cedat cu 2-1 în Conference League după ce a condus la pauză și a dominat primele 45 de minute. Gazdele au avut și un gol anulat în minutul 9, reușită a lui Sporar, anulată pe motiv de ofsaid.

Spaniolii au deschis scorul în minutul 24, prin Perez, însă totul s-a rupt imediat după pauză. Kashia a egalat în minutul 49, iar trei minute mai târziu Yirajang a adus victoria gazdelor.

Andrei Rațiu a primit nota 6,9

Intrat în minutul 32 în locul lui Balliu, Andrei Rațiu a fost unul dintre puținii jucători care au ridicat nivelul echipei. Românul a primit nota 6,9 din partea Flashscore, peste media echipei (6,6).

Cifrele lui Rațiu

  • 1 șut pe poartă
  • 2 driblinguri reușite din 3
  • 47 de atingeri
  • 20 pase reușite (77%)
  • 9 pase în treimea ofensivă
  • 2 centrări reușite
  • 10 dueluri, cu 5 câștigate
  • 1 deposedare reușită, 1 intercepție, 1 respingere