Rayo Vallecano a cedat cu 2-1 în Conference League după ce a condus la pauză și a dominat primele 45 de minute. Gazdele au avut și un gol anulat în minutul 9, reușită a lui Sporar, anulată pe motiv de ofsaid.

Spaniolii au deschis scorul în minutul 24, prin Perez, însă totul s-a rupt imediat după pauză. Kashia a egalat în minutul 49, iar trei minute mai târziu Yirajang a adus victoria gazdelor.

Andrei Rațiu a primit nota 6,9

Intrat în minutul 32 în locul lui Balliu, Andrei Rațiu a fost unul dintre puținii jucători care au ridicat nivelul echipei. Românul a primit nota 6,9 din partea Flashscore, peste media echipei (6,6).

Cifrele lui Rațiu