CATAPULTA! Golul serii in Europa League! Cum a marcat Ruben Neves cu Espanyol

Portughezul Neves a inscris un gol superb in Wolves - Espanyol 4-0.

Neves a facut 2-0 in minutul 52 cu o executie splendida din afara careului. Wolverhampton n-a avut mila de adversara ei, care e mai preocupata sa scape de la retrogradare in Spania. Diogo Jota a inscris celelalte 3 goluri ale partidei. Wolves e ca si calificata in optimile Europa League.



