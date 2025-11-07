După patru etape disputate în actuala campanie europeană, FCSB a reușit să strângă doar 3 puncte, obținute din victoria la limită cu Go Ahead Eagles (1-0). În rest, echipa a înregistrat trei înfrângeri consecutive: 0-2 cu Young Boys, 1-2 cu Bologna și 1-3 cu Basel.



Prin comparațiae cu stagiunea 2024-2025, situația este devastatoare. În același punct al competiției, FCSB avea deja 9 puncte, după trei victorii impresionante. Diferența este clară: campioana României este pe un minus de 6 puncte, o prăbușire care arată o altă față a echipei în Europa.



Târnovanu și Ngezana, "eroii" negativi de la Basel



Meciul de pe St. Jakob-Park a fost practic pierdut de FCSB în primele 20 de minute, după o succesiune de greșeli fatale.



Totul a început în minutul 12, când portarul Târnovanu a avut o ieșire complet hazardată în afara careului și a comis henț, fiind eliminat direct. Ca și cum nu era de ajuns, la lovitura liberă executată de Xherdan Shaqiri, Ngezana a comis și el henț în zid. Arbitrul a dictat penalty după consultarea VAR, iar același Shaqiri a deschis scorul (19').



Deși Darius Olaru a reușit să egaleze (57'), campioana Elveției a profitat de superioritatea numerică. Shaqiri (73') și Ibrahim Salah (88') au stabilit scorul final, 3-1.



În urma acestui rezultat, FCSB a coborât pe poziția 31 (din 36) în grupa unică din Europa League. Misiunea de a egala performanța de anul trecut, când echipa a atins optimile, pare acum aproape imposibilă. Pentru FCSB urmează meciuri extrem de dificile cu Steaua Roșie Belgrad (deplasare), Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).

