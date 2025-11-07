Ilie Dumitrescu a vorbit despre Adrian Șut (26 de ani), închizătorul de la FCSB cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, care în ultimul timp a tot fost pus la colț de către patronul echipei, Gigi Becali.



Fostul internațional a susținut că nu mulți sunt de nivelul lui Adrian Șut și că mijlocașul care mai are contract cu gruparea roș-albastră până în iunie 2028 încă ”știe fotbal”, în ciuda declarațiilor tăioase ale lui Becali la adresa lui.



Ilie Dumitrescu își scoate pălăria în fața unui jucător de la FCSB: ”Nu sunt mulți de nivelul lui”



”Nu sunt foarte mulți jucători la nivelul lui Șut. Băiatul ăsta nu a uitat fotbalul. Dar dacă tot timpul e sacrificat și mai și ieși să vorbești, nu e ok.



Spunea că o să fie la o dustanță mica de primul loc (n.r. în campionat). Păi, cu cine o să faci chestia asta? Tot cu Lixandru, cu Șut, cu băieții ăștia care au câștigat tot doi ani la rând”, a spus Dumitrescu, potrivit digisport.



Adrian Șut a bifat o singură repriză joi seară cu FC Basel în etapa #4 Europa League și a fost punctat cu nota 6,2 de portalul de specialitate FlashScore pentru evoluția sa.

Rezultate FCSB în Europa League



1-0 vs. Go Ahead Eagles

0-2 vs. Young Boys Berna

1-2 vs. Bologna

1-3 vs. Basel



Basel - FCSB 3-1



Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.



Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.

