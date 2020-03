BREAKING NEWS: Sevilla - Roma si Inter - Getafe din Europa League NU SE MAI JOACA din cauza coronavirusului!

Partidele Sevilla vs AS Roma si Inter - Getafe nu se vor dosputa maine, dupa programul stabilit. Masura a fost anuntata de UEFA ca urmare a interdictiilor de calatorie impuse de Spania in relatia cu Italia! UEFA cauta solutii pentru a-si incheia competitiile de club la timp, astfel incat disputarea Euro 2020 sa nu fie pusa in pericol.

Celelalte 6 partide din optimile de finala ale Europa League se vor juca comform planificarii initiale.



As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.

???????? Sevilla – AS Roma ????????

???????? Internazionale – Getafe ????????