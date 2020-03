ULTIMA ORA | Cum arata obrazul lui Darius Olaru dupa ce Nitu i-a dat DAUNA TOTALA! Imaginea INTERZISA postata de MM Stoica

Darius Olaru a fost faultat crunt de Luis Nitu.

FCSB s-a impus cu 4-1 in derby-ul cu Universitatea Craiova de pe Arena Nationala. Oltenii au inceput agresiv partida, iar in minutul 2, Luis Nitu a sarit la cap pentru a urmari o minge, insa l-a izbit violent pe Darius Olaru in zona ochiului stang. Ambii jucatori au avut nevoie de ingrijirea medicilor, iar in cele din urma, Bogdan Vintila a decis sa il scoata de pe teren pe Olaru, din cauza faptului ca acesta nu mai putea continua partida. Centralul partidei, Istvan Kovacs, i-a acordat fotbalistului Craiovei cartonasul galben, desi patronul ros-albastrilor, Gigi Becali a tunat si a spus ca ar fi trebuit acordat cartonas rosu.

Directorul sportiv al vicecampioanei Romaniei, MM Stoica, a postat o poza pe retelele de socializare in care se vede cat de grava este accidentarea suferita de Darius Olaru.