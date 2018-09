Razvan Lucescu, in mijlocul unui SCANDAL MONSTRU in Grecia! Declaratia facuta dupa meciul cu AEK care ii poate aduce o sanctiune ISTORICA

Razvan Lucescu nu scapa de scandaluri.

Antrenorul lui PAOK se afla in mijlocul unui nou scandal, dupa cele in care a fost implicat sezonul trecut la meciurile cu AEK Atena. De aceasta data, Lucescu risca o suspendare record dupa o declaratie controversata facuta la conferinta de presa de la finalul partidei cu AEK Atena, meci castigat de PAOK cu 2-0.



"Eu cred ca in istoria sportului, in istoria fotbalului, s-a mai intamplat asa ceva doar in perioada Germaniei hitleriste. Nu imi mai aduc aminte de astfel de situaiii in perioada recenta", a declarat Razvan Lucescu.

Antrenorul roman va fi chemat la Comisia de Disciplina a Federatiei de Fotbal din Grecia si risca o sanctiune drastica. Mai multe ONG-uri elene fac presiuni ca Lucescu sa fie pedepsit exemplar pentru afirmatia facuta.