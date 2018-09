EUROPA LEAGUE | PAOK - CHELSEA, debut de FOC pentru Razvan! Andrei Ivan, in Rapid Viena - Spartak; Baluta, Moti si Keseru joaca si ei. MECIURILE ZILEI

15:29

PAOK - Chelsea e meciul zilei in Europa League. Intr-o atmosfera incendiara, echipa antrenata de Razvan Lucescu se dueleaza cu liderul din Anglia. Sunt mai multi romani implicati din Europa League.

Andrei Ivan si Rapid Viena se dueleaz cu Spartak Moscova, in timp ce Slavia lui Baluta se dueleaza cu Bordeaux. Razvan Marin si Stadard merg in Spania pentru duelul cu Sevilla, in timp ce moti si Keseru dau peste Leverkusen. Genk, echipa la care este legitimat Screciu, intalneste Malmo. Accidentat, Radu Stefan nu este in lotul lui Lazio pentru duelul cu Apollon.

PROGRAMUL MECIURILOR