"Baga-l, ba, pe Nolito!" :)) Momentul care l-a facut sa rada in hohote pe Becali in meciul Sevillei! Telefon pe BANCA spaniolilor la meciul cu CFR

Moment ca-n Liga 1 pe banca Sevillei la returul cu CFR din saisprezecimile Europa League.

Unul dintre membrii staff-ului spaniol a primit un telefon pe banca in minutul 63 al meciului. Dupa ce a incheiat conversatia, i-a transmis un mesaj antrenorului Lopetegui, care a cerut imediat ca Nolito sa fie chemat de la incalzire. In minutul 67, fostul mijlocas ofensiv al lui City a fost trimis in teren in locul lui Suso, care tocmai se accidentase.



In Liga 1, conceptul de 'telefon pe banca' s-a transformat conform ultimelor tendinte. Mesajele de la Becali vin pe smartwatch! :)

