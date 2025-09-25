GALERIE FOTO Atmosferă incendiară înainte de Go Ahead Eagles – FCSB! Fanii olandezi fac spectacol

Atmosferă incendiară înainte de Go Ahead Eagles – FCSB! Fanii olandezi fac spectacol Europa League
Go Ahead Eagles - FCSB, din prima etapă din faza principală Europa League, este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45.

Go Ahead Eagles FCSB Europa League
Roș-albaștrii speră să revină la forma din sezonul trecut și să facă din nou spectacol în cea de-a doua competițe europeană ca nivel, însă rezultatele modeste din acest sezon îi pun sub presiune pe roș-albaștri.

Fanii olandezi fac spectacol la Go Ahead Eagles - FCSB

Campioana României va simți presiune și din partea publicului. Cu o capacitate de peste 10.000 de locuri, tribunele arenei din Deventer vor fi pline.

Fanii olandezi fac spectacol înaintea meciului. Suporterii lui Go Ahead Eagles au umplut străzile din jurul stadionului De Adelaarshorst din Deventer și au scandat pentru favoriții lor, au cântat și au aprins torțe.

Atmosfera de pe Vetkampstraat este deja fantastică!”, a scris nu.nl cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start.

