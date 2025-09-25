Atmosferă incendiară înainte de Go Ahead Eagles – FCSB! Fanii olandezi fac spectacol

Roș-albaștrii speră să revină la forma din sezonul trecut și să facă din nou spectacol în cea de-a doua competițe europeană ca nivel, însă rezultatele modeste din acest sezon îi pun sub presiune pe roș-albaștri.

Campioana României va simți presiune și din partea publicului. Cu o capacitate de peste 10.000 de locuri, tribunele arenei din Deventer vor fi pline.

Fanii olandezi fac spectacol înaintea meciului. Suporterii lui Go Ahead Eagles au umplut străzile din jurul stadionului De Adelaarshorst din Deventer și au scandat pentru favoriții lor, au cântat și au aprins torțe.

”Atmosfera de pe Vetkampstraat este deja fantastică!”, a scris nu.nl cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start.

