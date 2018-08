Anunt BOMBA al lui Becali in ziua meciului cu Rapid Viena: "Iau inapoi ISTORIA si palmaresul, o sa ne numim iar Steaua! Stadionul din Ghencea se face PENTRU MINE"

Becali e din nou increzator ca va recupera sigla, numele si palmaresul Stelei!

Patronul FCSB anunta ca e doar o chestiune de timp pana clubul sau va reintra in posesia simbolurilor care i-au impartit pe suporteri in ultimii ani.

"Peste 3-4 ani o sa le fac plangere penala si o sa intreb de ce n-au scos niciun ban cu sigla. Ei spun ca au marca si ca marca facea 3,7 milioane de euro pe an. Inseamna ca au facut abuz in serviciu. Prin absurd, sa zicem ca ei castiga procesul cu mine pentru prejudiciu. Dar nu-l castiga, n-au cum. O sa le fac plangere. O sa vezi cum se intampla...

Nu vedeti ca ei au facut noul stadion dupa stema mea? L-au facut o stea in 8 colturi. Pentru mine l-au facut! Am mari trairi cand vad stadionul ala vechi ca se darama, mai ales cand vad ca toti iau acasa iarba pusa de mine, scaune puse de mine (rade). O sa castigam noi acum palmaresul si istoria. Noi tot ce am facut, am facut cu numele Steaua! O sa avem si numele inapoi", a spus Becali la PRO X.