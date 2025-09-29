Victor Pițurcă, omul care a condus naționala României în trei mandate diferite, a vorbit deschis, într-un interviu acordat acum doi ani la „Arena Sport.ro”, despre unul dintre cei mai talentați jucători ai ultimelor decenii, Adrian Mutu.



„Briliantul” a fost implicat în mai multe scandaluri de-a lungul vremii, iar fostul selecționer a rememorat cum au stat lucrurile în culisele echipei naționale.



Victor Pițurcă, dezvăluiri despre Adrian Mutu: „A avut și el scăpările lui"



„Mutu era un băiat okay, un băiat inteligent. A avut și el scăpările lui. Mai făceam glume, însă, la echipa națională, pentru că era perioada aceea când existau susținători ai lui Mutu care îmi dădeau de înțeles că Mutu nu ar trebui să alerge, ci doar să stea în față și să dea gol.



La echipa națională, dacă un singur jucator nu aleargă și joci cu Olanda sau cu Franța, n-ai nicio șansă. Mutu a înțeles, pentru că am avut discuții cu el și a înțeles interesul echipei. Dacă nu, nu juca. A jucat meciurile la sânge!”, a spus Victor Pițurcă în urmă cu doi ani la Arena Sport.ro.



Cifrele lui Adrian Mutu



Adrian Mutu rămâne unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a avut România. Cu 35 de goluri în 78 de meciuri pentru națională, record pe care îl împarte cu Gheorghe Hagi, „Briliantul” a scris istorie la cluburi mari precum Parma, Fiorentina, Chelsea sau Juventus.

